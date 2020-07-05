نائب: اغلب القوى السياسية تنصلت عن وعودها بشأن الانتخابات المبكرة

2020/07/05 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاحد، ان القوى السياسية العراقية لاترغب باقامة الانتخابات النيابية المبكرة، مبينا ان تعطيل عمل المفوضية وقانون الانتخابات اساس في تسويف الملف.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوى السياسية جميعها تنصلت عن اجراء الانتخابات المبكرة لاسباب معلومة”.واضاف ان “قانون الانتخابات وتعطيل عمل مفوضية الانتخابات وعدم الاتفاق […]

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