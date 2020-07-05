2020/07/05 | 13:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجاً على كاريكاتير الشرق الأوسط.. تظاهرات ’غاضبة’ أمام المنطقة الخضراء في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 13:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجاً على كاريكاتير الشرق الأوسط.. تظاهرات ’غاضبة’ أمام المنطقة الخضراء في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجاً على كاريكاتير الشرق الأوسط.. تظاهرات ’غاضبة’ أمام المنطقة الخضراء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).