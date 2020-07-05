منفذ طريبيل يحقق إيرادات بلغت نحو 25 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي

2020/07/05 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن مجمل الإيرادات المتحققة في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الانبار خلال شهر حزيران الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان قيمة الإيرادات الجمركية والضريبية نتيجة حركة التبادل التجاري في المنفذ، بلغت أربعة وعشرين مليارا وتسعمئة واثنين وأربعين مليونا وثمانمئة وواحد وثمانين الف دينار، على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية، مبينة ان الايراد المتحقق جاء على خلفية تشديد الإجراءات الرقابية والتدقيقية، والتعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي.

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