صحة ديالى: تسجيل 23 إصابة كورونا جديدة بين الكوادر الطبية والتمريضية في المحافظة

2020/07/05 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة ديالى تسجيل إصابة ثلاثة وعشرين من الكوادر الصحية بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان إن المحافظة شهدت تسجيل ثلاث وعشرين إصابة بين الكوادر الطبية والتمريضية والصحية بمختلف الاختصاصات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وأشار العزاوي إلى أن الحصيلة التراكمية للإصابات وصلت إلى الف وستمئة وثلاث وعشرين حالة في المحافظة.

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