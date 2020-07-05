صورة .. اسرة داعشية مكونة من أم واربعة اولاد بقبضة الأمن في بغداد

2020/07/05 | 13:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على عائلة داعشية مكونة من الأم وأربعة أولاد في حصوة ابو غريب غربي العاصمة.

واوضحت الوكالة في بيان ان افراد الاسرة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش وهم من عوائل عصابات داعش الإرهابية الهاربين من محافظة الأنبار خلال عمليات التحرير، مضيفا انه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.

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