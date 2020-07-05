بالصور.. ديالى تطلق حملة واسعة لتفعير” سجن المقدادية” بعد تسجيل اصابات مؤكدة بين الموقوفين

2020/07/05 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن انطلا حملة واسعة لتعفير سجن المقدادية شمال شرق المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كوادر صحة ديالى بدات بتنفيذ حملة واسعة لتعفير الموقف الخاص بمديرية شرطة قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) بعد تسجيل حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صفوف الموقوفين”.[…]

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