بالوثيقة،، مصرفان لبنانيان يصفيان أعمالهما في العراق ويغلقان فروعهما

2020/07/05 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصلت “يس عراق”، على وثائق تبين طلب مصرفان لبنانيان من البنك المركزي اغلاق فروعهما في العراق وتصفية كل اعمالهما في القطاعات المختلفة بحسب القانون العراقي.ورجحت عدة مصادر لبنانية ان المصرفين يعانيان ضائقة مالية وتراجع في الارباح، هذا بالاضافة الى سعيهما لتقليل النفقات في فتح فروع خارج لبنان جراء الازمة الاخيرة التي […]

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