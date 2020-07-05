عضو بالأمن النيابية: استهداف الخضراء عمليات استفزازية قد تحمل أهدافاً سياسية

2020/07/05 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأحد (5 تموز 2020)، عن الهدف الذي يقف وراء اطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد، بحسب رأيه.وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تكرار عمليات قصف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، هي عمليات استفزازية، ولها اهداف سياسية ربما"، مبيناً أن "هذه الاعمال خارجة عن القانون، خصوصاً هناك اتفاقيات دولية تهدف الى حماية السفارات والمواقع الدبلوماسية".واضاف، أن "من يقوم بعمليات القصف عصابات خارجة عن القانون"، مشدداً على "ضرورة حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، والسعي الحقيقي، لملاحقة هذه العصابات، التي تريد ادخال العراق في المزيد من الأزمات والمشاكل وعدم الاستقرار".وفي وقت سابق، كشفت خلية الإعلام الامني، الأحد، تفاصيل إطلاق صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء يوم أمس فييما أكدت إحباط هجوم آخر في منطقة ام العظام ببغداد.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخا نوع كاتيوشا اطلق مِن منطقة علي الصالح ببغداد بإتجاه المنطقة الخضراء، حيث سقط بجوار إحدى المنازل بالقرب من قناة بلادي، مما ادى جرح طفل وحصول اضرار في المنزل".واضاف البيان أنه "في الوقت ذاته تمكنت قواتنا مِن إحباط هجوم اخر في منطقة ام العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضاً وقاعدة الاطلاق، وقد تبين أن هذا الصاروخ كان موجه نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة".وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد، في ساعة متأخرة من ليل يوم أمس، سقوط صاروخ في احدى البنايات القريبة منها.

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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأحد، إلقاء القبض على عائلة داعشية غربي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على عائلة داعشية

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كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، عن نوع منظومة الدفاع الجوي المنصوبة في مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكداً أنها ليست منظومة باتريوت، وفق ما تناقل الكثير تسمية المنظومة الأمريكية المكلفة.

وكتب الهاشمي عبر تويتر، إن "سنت

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أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (05 تموز 2020)، إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بترويج المخدرات في أبي الخصيب بمحافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال نصب كمين محكم وفق معلومات استخبارية دقيقة،

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