وكالة الاستخبارات تلقي القبض على عائلة داعشية غربي بغداد

2020/07/05 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأحد، إلقاء القبض على عائلة داعشية غربي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على عائلة داعشية مكونة من الأم وأربعة أولاد في حصوة ابو غريب غربي العاصمة".

وأضاف البيان، أن "العائلة هم مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وهم من عوائل عصابات داعش الإرهابية الهاربين من محافظة الأنبار خلال عمليات التحرير".وأشار البيان إلى أن الذين القي القبض عليهم "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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بغداد اليوم- بغداد

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وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تكرار عمليات قصف السفار

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بغداد اليوم-البصرة

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وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال نصب كمين محكم وفق معلومات استخبارية دقيقة،

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