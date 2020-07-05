إصابة عضو بخلية أزمة النجف بفيروس كورونا

2020/07/05 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة محافظة النجف، الأحد، بإصابة عضو خلية الازمة في المحافظة، مدير دائرة الهجرة والمهجرين جواد العبودي بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جواد العبودي، مدير دائرة الهجرة والمهجرين، عضو خلية الأزمة في محافظة النجف، اُصيب اليوم بفيروس كورونا المستجد".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 106 حالات وفاة، و 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظات العراق، بينها 247 إصابة في النجف.





وبحسب البيان الصادر عن صحة النجف أمس السبت، فإن المجموع التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة أصبح، 2894 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 1384، مجموع الوفيات 52، مجموع الراقدين 1458، مجموع الاصابات بين المنتسبين 264".

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النقل، الأحد، 05 تموز، 2020، عودة الرحلات الجوية مع أنقرة لحاملي الجنسية التركية والمقيمين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الثلاثاء

بغداد اليوم-بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (5 تموز 2020)، مستشفى في مدينة الصدر شرقي بغداد، بحضور وزير الصحة حسن التميمي، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، وعدد من الشخصيات الأخرى.

وذكر المكتب الإعلامي لحسن الكعبي، النا

بغداد اليوم-بغداد

بينت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، الأحد (5 تموز 2020)، آلية تنفيذ قرار هيأة الرأي الذي اقر سابقا حول اضافة درجة القرار 10 درجات للطلبة.

واوضح المكتب الاعلامي لوزارة التربية، في بيان تلقته (بغداد اليو

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