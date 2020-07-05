ايران تربح دعوى قضائية ضد جارتها

2020/07/05 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير قسم العلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن طهران ربحت الدعوى القضائية في ملف الغاز مع تركمانستان.وورد على حساب وزارة النفط الإيرانية في موقع “تويتر” نقلا عن المدير العام لقسم العلاقات العامة في الوزارة أن قرار المحكمة بشأن الخلاف حول الغاز مع تركمانستان لم يتضمن فرض أي غرامة وتعويض عن خسائر […]

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