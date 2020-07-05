الطفولة المقهورة

2020/07/05 | 13:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هند الدليمي اسمي نور من الكرة الأرضية أسكن الهضاب والأنهار والجبال والوديان (البيوت القاهرة) حصراً، يعرفني العالم أجمع بالجبين العجيب، أبي وأمي ماتا بطريقة يحبها القدر الشرس، قلم معلمي متحجر وجلمود المياتم يصفعني كلما حاول أحد رحمتي بميتم يلم شتاتي، أنا في الصف الابتدائي أشكو من صداع الفراشات التي يرهقها كلما رأتني فتهرب من الحقول …

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