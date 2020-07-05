2020/07/05 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوجرافيك : من هي رجاء الجداوي ..ارستقراطية كل الأجيال توفت صباح اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوى ، بعد 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا.– توفت رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية بعد صراع لمدة 43 يومًا مع مرض كورونا.– آخر […]

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