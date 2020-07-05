انفوجرافيك : من هي رجاء الجداوي .. ارستقراطية كل الأجيال


انفوجرافيك : من هي رجاء الجداوي .. ارستقراطية كل الأجيال
2020/07/05 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انفوجرافيك : من هي رجاء الجداوي ..

ارستقراطية كل الأجيال توفت صباح اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوى ، بعد 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا.

– توفت رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية بعد صراع لمدة 43 يومًا مع مرض كورونا.

– آخر […]

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