مسؤول ينفي توقف منفذ القائم الحدودي مع سوريا

2020/07/05 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..نفى قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاحد، توقف منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار لدواعي امنية .وقال المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان”الانباء التي تحدثت عن اغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لدواعي امنية كلام عاري عن الصحة روجتها بعض الجهات لأغراض سياسية “.واضاف ان” المنفذ […]

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