تركيا تتجاهل “التنديد”: حكومة الكاظمي تتوارى خلف الدبلوماسية مجدداً،، بغداد تتفرج على “مخلب النمر” و”مخلب الأسد” وتكتفي بالمذكرات!

2020/07/05 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تستمر تركيا في تجاهل العراق وشكاواه امام مجلس الامن، فعادت الى قصف مناطق حدودية بمحافظة دهوك شمال العراق بالمدفعية أمس السبت، بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن بغداد لديها خيارات للتعامل مع الاستفزازات التركية شمال البلاد.المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: نحمل #تركيا مسؤولية النتائج المترتبة على […]

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