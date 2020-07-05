الأزمة النيابية تتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا بسبب قرارات الحكومة

2020/07/05 | 14:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… توقعت خلية الأزمة النيابية، الأحد، ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جميع المحافظات ستسجل خلال الأيام المقبلة ارتفاعا كبيرا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا”، لافتا إلى إن “الحكومة تتخذ قرارات بعيدة عن توجه وزارة الصحة وهي […]

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