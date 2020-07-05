شركة انترنت تعلن تعرض كيبلاتها لعمل تخريبي في بغداد

2020/07/05 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة ايرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، الأحد، أن أغلب كابلاتها في مناطق الرصافة تعرضت الليلة الماضية إلى عمليات قطع من قبل عصابات تخريبية.وقالت الشركة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “في الساعة العاشرة من مساء أمس السبت، تعرضت شبكة الكابل الضوئي في منطقة البنوك وبالتحديد في (ربيتر) البنوك الواقع قرب مطعم الملكة […]

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