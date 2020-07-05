مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تسجيل 30 حالة وفاة بكورونا في ذي قار

2020/07/05 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاحد، بأن المحافظة سجلت و30 حالة وفاة بكورونا منذ مساء أمس ولحد اليوم، وليس 15 حالة وفاة بحسب ما هو معلن.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “الوفيات لهذا اليوم هي 30، لكن بحسب تعليمات الوزارة، فأن رقم الوفيات الكبير قد يسبب مشكلة وضجة داخل المحافظة، […]

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