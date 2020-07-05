العراق يتجه نحو الهند لمواجه كورونا

2020/07/05 | 14:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاحد، عن نيتها الاستفادة من الخبرات الهندية بدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم استقبل، اليوم، في مكتبه سفير جمهورية الهند في بغداد براديب سينغ".

وأوضح البيان، أن "الطرفين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير القدرات".

وبحسب البيان فقد تم مناقشة "الاستفادة من الخبرات الهندية، بدعم جهود الحكومة العراقية، في مواجهة جائحة كورونا، من خلال رفد المستشفيات العراقية بالملاكات التمريضية، ذات المؤهلات العالية".

واشار البيان إلى "مناقشة إمكانية زيادة حجم الاستثمارات الهندية في العراق، في مختلف القطاعات التنموية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات".

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