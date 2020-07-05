2020/07/05 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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تحالف القوى يطالب الكاظمي بضرب من يحاولون إضعاف الدولة ’’بيد من حديد’’

يتبع.



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