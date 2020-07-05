قيادي بالوطني الكردستاني يعلق على بيان الحكومة الذي أدان القصف التركي ويقترح حلولاً

2020/07/05 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستانأكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الأحد (05 تموز 2020)، أن بيان الحكومة الاتحادية يوم أمس بخصوص الاعتداءات التركية خطوة مهمة.وقال السورجي في حديث لـ (بغداد اليوم): "كنا نأمل مواقف أكثر حدة في التصدي للاعتداءات التركية، ولكننا نعرف حجم الأوضاع التي يمر بها البلد، ومختلف الأزمات الصحية، والمالية، والأمنية"وأضاف، أن "تركيا عليها أن تحترم إرادة الحكومة العراقية ولا تستغل الأوضاع الحالية، خاصة وأن العراق شريك اقتصادي مهم، ويعتبر الشريان الاقتصادي لتركيا".وأشار إلى أن "هذه الخطوة من الحكومة الاتحادية يجب أن تكون تحذيرا أخيراً، وبعدها يتم اللجوء إلى حلول أخرى بينها الشكوى لدى الأمم المتحدة، أو التعامل من خلال الضغط الاقتصادي على أنقرة".وأمس السبت، أصدرت الحكومة العراقية، بياناً بشأن القصف التركي في الاراضي العراقية.وقال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء، احمد ملا طلال، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية"، مبيناً أنه "في الوقت الذي نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين، فأننا نطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".واضاف أن "الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".وتابع: "ونحمّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه."واشار الى أن "المجتمع الدولي مدعو بهذه المناسبة الى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

تحالف القوى يطالب الكاظمي بضرب من يحاولون إضعاف الدولة ’’بيد من حديد’’

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- بغداد

أفادت وسائل إعلام أردنية، الأحد (5 تموز 2020)، بوفاة نجل الرئيس العراقي الاسبق، عبد الرحمن عارف.

وقال موقع "خبرني" الأردني، في أنباء عاجلة أوردها: "توفي صباح اليوم الأحد، نبيل عبدالرحمن عارف نجل الرئيس العراقي

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الأحد (05 حزيران 2020)، الى انصاف المكون الكردي في توزيع المناصب الامنية للدولةوذلك في تعليق كردي على التعيينات الاخيرة باجهزة الدولة الامنية.

وقال باجلان في حديث لـ(بغداد الي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي بالوطني الكردستاني يعلق على بيان الحكومة الذي أدان القصف التركي ويقترح حلولاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي بالوطني الكردستاني يعلق على بيان الحكومة الذي أدان القصف التركي ويقترح حلولاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).