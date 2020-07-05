2020/07/05 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-النجف

أعلن الحشد الشعبي، الأحد (05 تموز 2020)، دفن 106 متوفين جدد بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يعلن دفن أكثر من 100 جثمان لمتوفين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يعلن دفن أكثر من 100 جثمان لمتوفين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).