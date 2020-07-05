زراعة كربلاء تعلن تسويق سبعة ملايين دجاجة حية إلى الأسواق المحلية

2020/07/05 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت مديرية زراعة كربلاء، الاحد، عن تسويق أكثر من (7) ملايين دجاجة حية إلى الأسواق المحلية بهدف سد حاجة السوق المحلية من اللحوم البيضاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال النصف الأول من عام 2020 وهو رقم غير مسبوق بعد التوسع في مشاريع حقول فروج اللحم نتيجة الدعم الحكومي لها.وقال مدير زراعة كربلاء رزاق […]

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