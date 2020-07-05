كورونا يفجع محمد صلاح

2020/07/05 | 15:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توفيت عمة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الذي يجتاح البلاد.وفارقت الشقيقة الكبرى لوالد اللاعب البالغ 28 عاما الحياة، بعد أيام من تعافيها من فيروس كورونا داخل مستشفى بسيون المركزي قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم نقلها لمركز قلب كفر الشيخ.ومن المقرر أن يتم تشييع […]

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