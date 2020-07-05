الحكيم يطلع بلاسخارت على دور تحالف

2020/07/05 | 15:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استقبل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت واطلعها على دور تحالف عراقيون في دعم مسار الدولة.وقال الحكيم في بيان : "ناقشنا خلال استقبالنا ممثلة الامين العام للامم المتحدة في بغداد جنين بلاسخارت تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والازمة الصحية التي يواجهها العالم".واضاف: "حيث اكدنا ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا ومعالجة الواقع الاقتصادي الذي فرضته اسعار النفط المتراجعة، وبيّنا اهمية تنويع مصادر الدخل وتفعيل قطاعات السياحة والزراعة والصناعة" .وتابع: "بحثنا ايضا ملف الانتخابات المبكرة وضرورة حسم القوانين المتعلقة بها ودعونا الامم المتحدة ايضا الى المساعدة في التدريب وتبادل الخبرات".واكمل الحكيم: "عن تحالف عراقيون قلنا انه تحالف عراقي يسعى لدعم مسار الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي واكدنا ان ابوابه مفتوحة لكل من يؤمن بهذه الاهداف".

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