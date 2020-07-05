شرطي يقتل شقيقته في السليمانية ومسلحون يردون سجينا اثناء نقله للمحكمة بدهوك

2020/07/05 | 15:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة يوم الاحد عن اقدم شخص على قتل شقيقته في محل اقامتها بمحافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم شرطة حلبجة الرائد بارزان عثمان في بيان اليوم انه في الساعة الثالثة والنصف صباحا نقلت جثة امرأة تُدعى (ا.ع.ح) تبلغ من العمر 32 عاما ربة بيت ومن سكنة محافظة السليمانية الى مستشفى الطوارئ في حلبجة.

واضاف البيان انه بعد التحقيقات تبين ان شقيقها المدعو (أ.ع.ح) 34 عاما والذي يعمل شرطيا في مديرية الدفاع والطوارئ ومن سكنة حليجة قام بضربها على خلفية مشكلة اجتماعية، مشيرا الى انها فارقت الحياة بعد نقلها من السليمانية الى حلبجة.

وعلى صعيد موازٍ قال شهود عيان ان سجينا قُتل على يد مجموعة مجهولة الهوية أثتاء نقله من السجن الى المحكمة بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

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