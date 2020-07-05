اعادة فتح اهم طرق ديالى صوب كردستان

2020/07/05 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، عن اعادة فتح اهم طرق المحافظة صوب اقليم كردستان بعد مرور 11 يوم على اغلاقه.وقال مدير ناحية قره تبه وصفي التميمي، ان” طريق كلار والذي يمثل اهم الطرق البرية من ديالى صوب اقليم كردستان عبر السليمانية تم اعادة فتحه امام مرور المركبات والقوافل التجارية بعد مرور […]

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