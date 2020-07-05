المالية النيابية تتهم الكاظمي باجراء تعيينات غير قانونية في مكتبه

2020/07/05 | 15:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء تعيينات غير صحيحة ومخالفة لقوانين الموازنة.وقال الصفار لـ /المعلومة/، إن “التعيينات التي استحدثها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا غير صحيحة “، مضيفا أن “اي تعيين يحتاج إلى شرطين الأول أن يكون من الجهة المختصة ويكون لها صلاحية التعيين بعقد […]

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