ترمب مقللاً من خطر كورونا: 99% من الإصابات غير ضارة على الإطلاق

2020/07/05 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من المخاطر التي يمثلها فيروس كورونا على سلامة مواطنيه.

واكد ترمب في تصريح، ان الاختبارات التي أجريت على نحو أربعين مليون شخص في مختلف انحاء الولايات المتحدة، أظهرت ان تسعة وتسعين بالمئة من حالات الاصابة بفيروس كورونا غير ضارة على الإطلاق، مبررا زيادة الإصابات بالفيروس، والتي وصلت حصيلتها اليومية الى خمسين ألف حالة، بزيادة اعداد الفحوص على المواطنين.

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