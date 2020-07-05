سعي برلماني إيراني لمساءلة روحاني بالتزامن مع انهيار قياسي للعملة المحلية

2020/07/05 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، البنك المركزي للسيطرة على سوق العملات الأجنبية، بالتزامن مع أكبر تدهور لقيمة العملة المحلية امام نظيراتها الأجنبية.

واتهم روحاني في تصريح تناقلته وسائل الاعلام الإيرانية، من اسماهم أعداء إيران، بالسعي إلى التلاعب بأسعار الدولار، والمسكوكات الذهبية وأسواق الاستثمار، معتبرا إياها من أدوات الاعداء النفسية على حد تعبيره لمواجهة بلاده.

وجاء تصريح الرئيس الإيراني، في ظل انهيار قياسي للريال الإيراني، والذي واصل تراجعه امام الدولار الأميركي، لينخفض الى مئتين وسبعة عشر ألف ريال مقابل الدولار الواحد، ووسط انباء عن سعي أكثر من مئة من أعضاء البرلمان الإيراني، لتوقيع مشروع يهدف الى مساءلة الرئيس روحاني.

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