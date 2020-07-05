برلمان إقليم كردستان يرسل 4 لجان لزيارة المناطق المستهدفة بالقصف التركي والإيراني

2020/07/05 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن برلمان إقليم كردستان، توجه عدد من لجانه المشكلة مؤخرا الى المناطق التي طالها القصف التركي والإيراني لأعداد تقرير مفصل عن نتائج واضرار القصف.

وذكرت مصادر مقربة من البرلمان، ان أربعة لجان ستتوجه بشكل منفصل الى المناطق الحدودية في كل من قضائي زاخو والعمادية، إضافة الى مناطق في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، بهدف تقييم الوضع الأمني والاضرار البشرية والمادية، التي سببها القصف الجوي والمدفعي المتكرر على سكان تلك المناطق وإبلاغ البرلمان بها.

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