وفاة نجل رئيس العراق الأسبق في عمّان

2020/07/05 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي صباح اليوم الأحد، نبيل عبدالرحمن عارف نجل الرئيس العراقي الراحل عبدالرحمن عارف، في العاصمة الأردنية عمان.وعبد الرحمن محمد عارف الجميلي، الرئيس الثالث لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية، وشغل منصب الرئيس للفترة من 16 نيسان 1966 إلى 17 تموز 1968.

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