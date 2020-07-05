مشاهد فوضى وزحام على الحانات: بريطانيا بأعلى حصيلة ضحايا كورونا في أوربا تجازف بأنهاء الحظر

2020/07/05 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعادت بريطانيا السبت فتح الحانات وصالونات الحلاقة والفنادق بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق منعا لتفشي فيروس كورونا، حيث كانت بريطانيا اخر بلدان اوربا في فرض تدابير العزل الوقائي.وفضلت إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية اعتماد جدولها الخاص لرفع تدابير العزل من دون الانسياق وراء بريطانيا التي سجلت حتى أمس السبت، 44 ألف وفاة، […]

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