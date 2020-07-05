الاستخبارات العراقية تعتقل عائلة داعشية غربي بغداد

2020/07/05 | 15:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلقاء القبض على عائلة داعشية غربي العاصمة بغداد....

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