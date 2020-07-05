اصابة رئيس مجلس علماء الفلوجة بفيروس كورونا

2020/07/05 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر طبي في دائرة صحة الانبار، الاحد، باصابة رئيس مجلس علماء الفلوجة بفيروس كورونا .وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “الفحوصات الطبية التي اجريت من قبل كوادر دائرة صحة الانبار لرئيس مجلس علماء قضاء الفلوجة وامام وخطيب جامع الصديق الشيخ عبدالله الكبيسي اظهرت اصابته بفيروس كورونا”.وأضاف، أن “الكبيسي بحاجة ماسة الى […]

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