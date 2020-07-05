حوار بالأرقام بين الحكومة واصحاب المولدات والمستهلك.. أين المشكلة بالتحديد ؟!

2020/07/05 | 15:17 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حوار بالأرقام بين الحكومة واصحاب المولدات والمستهلك.. أين المشكلة بالتحديد ؟! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 15:17.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار بالأرقام بين الحكومة واصحاب المولدات والمستهلك.. أين المشكلة بالتحديد ؟!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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