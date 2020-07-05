قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: رفع الحجر الصحي عن منطقتين شرقي الرمادي

2020/07/05 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم، الاحد، عن رفع الحجر الصحي عن منطقتين تم حجرهما صحيا بعد ان سجلت عدد من الاصابات بفيروس كورونا سابقا في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” نتائج الفحوصات الطبية التي اجريت على سكان منطقتي البو […]

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