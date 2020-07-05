محافظ البصرة يعلن وصول الوجبة الثانية من اسطوانات الاوكسجين عبر منفذ الشلامجة الحدودي

2020/07/05 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلن رئيس خلية الازمة المحلية في محافظة البصرة، المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، الأحد (05 تموز 2...





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