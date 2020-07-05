اللواء علي عبد الرزاق يتسلم مهام قيادة شرطة كركوك

2020/07/05 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

تسلم اللواء علي عبد الرزاق، الأحد، 05 تموز، 2020، مهام قيادة شرطة محافظة كركوك هذا اليوم، بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة محافظة كركوك والمنشات اللواء (علي كمال عبد الرزاق )، باشر بمهامه لخدمة اهالي محافظة كركوك بعد اكتسابه الشفاء التام من فيروس كورونا ".

وضاف البيان أن "عبد الرزاق قدم شكره لكافة الكوادر الصحية وكافة الضباط والمنتسبين ".

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بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي بالحشد الشعبي، محمد البصري، الأحد، 05 تموز، 2020، على استخدم منظومة دفاع جوي فوق مبنى السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، فيما حذر ردة فعل قد تحرج الحكومة العراقية امام المجتمع الدولي، على حد تعبيره.

وقال البصري

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأحد (5 تموز 2020)، عن الهدف الذي يقف وراء اطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد، بحسب رأيه.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تكرار عمليات قصف السفار

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأحد، إلقاء القبض على عائلة داعشية غربي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على عائلة داعشية

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