2020/07/05 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الصحة المصرية تؤكد للسفير العراقي استعداد مصر الكامل لتجهيز العراق خلال 72 ساعة بالمعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 15:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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