مصر.. تحذيرات من “طفرة المواليد” بسبب جائحة كورونا

2020/07/05 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أطلق مسؤول في وزارة الصحة المصرية تحذيرا مما أطلق عليه “طفرة المواليد”، بسبب جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وتوقع طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة المصرية لشؤون السكان، وفقا لما نشره موقع “مصراوي”، أن فيروس كورونا سيؤثر على جميع السلوكيات العائلية سواء فيما يتعلق بالزواج أو الطلاق أو الإنجاب.وأشار توفيق إلى […]

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