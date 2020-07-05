مصدر لـ”العهد نيوز”: رفع الحواجز الامنية عن الاحياء السكنية في عموم الانبار

2020/07/05 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز / الانبار اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار اليوم ، الاحد، عن رفع الحواجز الامنية المحيطة بالأحياء السكنية بالتزامن مع قرار رفع حظر التجوال الصحي الشامل في عموم مدن الانبار .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ان ” القوات الامنية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية شرعت بحملة لرفع الحواجز الامنية التي […]

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