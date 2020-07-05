كورونا العراق: وصول 600 اسطوانة اوكسجين ايرانية،، ومساع للتعاقد مع ممرضين هنود!

2020/07/05 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاحد، عن وصول الوجبة الثانية من اسطوانات الأوكسجين البالغ عددها 600 اسطوانة عبر منفذ الشلامجة الحدودي.وقال العيداني في بيان أطلعت عليه “يس عراق”،، ان “(600) اسطوانة وهي الوجبة الثانية التي تصل للبصرة بعد ان وصلت (500) اسطوانة في […]

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