سلطة الطيران تصدر توضيحاً للمسافرين العراقيين في داخل البلاد وخارجها

2020/07/05 | 16:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، توضيحاً للمسافرين العراقيين في داخل البلاد وخارجها.

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