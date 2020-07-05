سلطة الطيران المدني تصدر توضحا بشأن عودة حركة الملاحة الجوية

2020/07/05 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، الاحد، توضيحا بشأن المسافرين العراقيين في داخل البلاد وخارجها.وقالت السلطة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “القرار الاخير بتعليق الرحلات الجوية المنتظمة لغاية الخامس عشر من تموز الجاري ماعدا الرحلات الاستثنائية لعودة العراقيين والموافقة على سفرهم إلى الخارج للذين لديهم إقامة في الدول المغادرين اليها، إنما جاء استناداً […]

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