الولايات المتحدة تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

2020/07/05 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بتسجيل الولايات المتحدة أقل من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة تسجيل 45283 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم أمس، فيما شهدت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعا بواقع […]

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