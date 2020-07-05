2020/07/05 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار السليمانية تصدر توضيحا حول الرحلات الاستثنائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 16:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار السليمانية تصدر توضيحا حول الرحلات الاستثنائية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار السليمانية تصدر توضيحا حول الرحلات الاستثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).