القوات التركية تقطع المياه عن مدينة الحسكة السورية

2020/07/05 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أقدمت القوات التركية، الاحد، مجددا على قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة عبر إيقاف الضخ من محطة علوك في ريف مدينة رأس العين والذي يهدد بحرمان نحو مليون نسمة من سكان الحسكة وريفها من المياه.ونقلت “سانا” عن مدير مؤسسة المياه محمود العكلة إن “قوات الاحتلال التركي أوقفت العمل بمحطة مياه علوك الليلة […]

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