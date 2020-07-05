سلطة الطيران المدني تصدر ايضاحاً بشأن قرار تعليق الرحلات الجوية

2020/07/05 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداصدرت سلطة الطيران المدني، الأحد، 05 تموز، 2020، ايضاحا بشأن قرار تعليق الرحلات الجوية.وقالت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تود أن توضح للرأي العام وخصوصاً مسافرينا العراقيين في داخل البلاد وخارجة بأنها تبذل جهود ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل تقديم جميع التسهيلات اللازمة لغرض سفرهم او رجوعهم إلى بلدهم بالسرعة الممكنة".واضاف البيان أن "قرارها الاخير بتعليق الرحلات الجوية المنتظمة لغاية الخامس عشر من تموز الجاري ماعدا الرحلات الاستثنائية لعودة العراقيين والموافقة على سفرهم إلى الخارج للذين لديهم إقامة في الدول المغادرين اليها، إنما جاء استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لقرارها (41) لسنة 2020 في جلستها السادسة المنعقدة بتاريخ 2020/4/27".وتابع أن "القرار كان ينص على الموافقة على سفر المواطنين العراقيين وعوائلهم من العراق إلى الدول التي لديهم إقامة فيها، مع اخذ تعهد خطي رسمي منهم بعدم عودتهم إلى العراق لحين زوال وباء فيروس كورونا بشكل نهائي ".واشار إلى أن "السلطة تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا في العراق المتمثلة بمجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، لحين حصول أي مستجد بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها ".

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بغداد اليوم-بغداد

طالب تحالف "القوى العراقية"، الأحد (05 تموز 2020)، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بضرب من يحاولون إضعاف الدولة ’’بيد من حديد’’، بحسب تعبيرهم.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه &q

بغداد اليوم- كردستان

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الأحد (05 تموز 2020)، أن بيان الحكومة الاتحادية يوم أمس بخصوص الاعتداءات التركية خطوة مهمة.

وقال السورجي في حديث لـ (بغداد اليوم): "كنا نأمل مواقف أكثر حدة في التصدي

بغداد اليوم- بغداد

أفادت وسائل إعلام أردنية، الأحد (5 تموز 2020)، بوفاة نجل الرئيس العراقي الاسبق، عبد الرحمن عارف.

وقال موقع "خبرني" الأردني، في أنباء عاجلة أوردها: "توفي صباح اليوم الأحد، نبيل عبدالرحمن عارف نجل الرئيس العراقي

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