2020/07/05 | 16:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضم موفق الربيعي وحنان الفتلاوي.. بالوثيقة.. الكاظمي يعيد تشكيل اللجنة العليا ويجعلها برئاسته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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